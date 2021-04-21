Kahramanmaraş'ta seyir terasının standardı yükseliyor

Kahramanmaraş'ta Seyir Terası olarak bilinen tesislere yürüyüş yolları ve dinlenme alanları kazandırıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde otopark kapasitesi artırılan, yeni yürüyüş yolları, oyun grubu montajı, aydınlatma çalışmaları ve kent mobilyalarıile çehresi değiştirilen Seyir Terası'nda çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarında da sona gelindi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Seyir Terası'nda toprak tasfiye uygulamasının ardından bitkilendirme çalışması gerçekleştirdi. Bölgeye uygun ağaçların ve bitkilerin kazandırıldığı Seyir Terası, yeni görünümüyle ziyaretçilerini karşılayacak.