Kahramanmaraş'ta sıcak çorba ikramı

Kahramanmaraş'ta her gün yaklaşık 2 bin vatandaşa sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunuluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında yapılan çorba ve ekmek ikramı, bu kez otogardaki vatandaşlara yapıldı.

Her gün 2 bin kişiye Küçük Sanayi Sitesi, Haller Bölgesi ve Şekerdere Caddesi'nde bulunan Çorba Evleri'nden yapılan ikramlar; otogarda soğuk kış günlerinde seyahat eden yolcuların içini ısıttı.