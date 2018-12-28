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Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar binanın dış yalıtımını söktü

Kahramanmaraş’ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar, park halindeki iki otomobile zarar verdi.

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar, park halindeki iki otomobile zarar verdi.


Olay, Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Kent genelinde gece yarısı etkisini artıran rüzgar, 12 katlı binanın dış cephe kaplamalarını yerinden söktü. Binadan kopan parçalar, aşağıda park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. İki otomobilin zarar gördüğü olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.


Polis binanın çevresinde güvenlik önemi alırken, itfaiye ekipleri kopan parçaların temizlenmesi için çalışma başlattı.

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