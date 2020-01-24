Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava Kahramanmaraş'ta etkisini şiddetli rüzgar olarak gösterdi. Sabahın erken saatlerinde etkisini iyice artıran rüzgarın saatteki hızı 40 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki iki aracın üzerine çatı uçarken, Süleyman Şah Mahallesi'nde tenteler yerinden söküldü, bazı binaların balkon pencereleri zarar gördü. Demokrasi Meydanı'nda 50 metre uzunluğundaki çınar ağacı rüzgarın şiddetiyle Trabzon Bulvarı'na devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu park halindeki iki araçta hasar meydana geldi. Ağacın üzerinde bulunan Türk bayrakları ise görevliler tarafından toplandı. Devrilen ağaç nedeniyle trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

Çatının uçmasıyla otomobilinin zarar gördüğünü belirten Abdulkadir Gök, “Bir ses duyduk dışarı çıktık. Parçaların düştüğünü gördük, camdan baktım aracıma çatıların uçtuğunu gördük. Sonra itfaiyeyi aradık. Mağduruz, zararımızın karşılanmasını istiyoruz” dedi.

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.