Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kahramanmaraş’ta sabahın erken saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, çatıları uçurdu.
Kahramanmaraş'ta sabahın erken saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, çatıları uçurdu.
Kahramanmaraş'ta son bir haftadır süren yağışlı hava yerini, şiddetli rüzgara bıraktı. Sabahın ilk ışıklarında başlayan rüzgar nedeniyle bazı binaların çatı katında hasar meydana geldi. Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı üzerinde yer alan 8 katlı binanın çatısı yola düştü.
Çatının yola düştüğü anda çevrede kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçti. Yola uçan çatı enkazı nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapandı. Çatı parçaları belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kaldırıldı.
Yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyararak, zorunlu olmayan insanların evlerinden çıkmamasını istediler.