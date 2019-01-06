Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur toprak kaymalarına neden oldu

Kahramanmaraş'ta iki gündür etkili olan şiddetli yağmur kırsal mahallelerde toprak kaymasına neden oldu. Toprak kayması nedeniyle kapanan grup yolları, belediye ekipleri tarafından temizlenerek tekrar trafiğe açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Onur Erdi, yaptığı açıklamada aşırı yağışlar sonucu il genelinde ve kırsalda meydana gelen toprak kayması ve heyelanlara karşı grup yollarının kapanmaması ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına ekiplerinin görev başında olduğunu söyledi. Erdi, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak kış çalışmaları kapsamında Topçalı Sulu Yayla, Çukurhisar Kaynar, Kumarlı, Ayşepınarı, Ilıca, Muratlı, Kısık, Saygılı, Şuur, Çokran, Sır, Ekinözü Alişar, Yenikale Bekirli, Yenicekale Başkonuş, Yenicekale Halıtlı, Hacıibrahim Uşağı, Kozcağız, Öşlü, Dulkadiroğlu Bulanık, Dereli, Kalekaya, Payamlı Kabaktepe, Göksün Mürsel, Keklikoluk, Göynük, Bozhüyük, Altınova grup yollarımızda meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları sonucu yollarımızda temizlik çalışmaları yapılmış ve ulaşımda aksama yaşanmamaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak diğer kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.