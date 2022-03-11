İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta silah tacirlerine operasyon

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah tacirlerine yönelik çalışma yaptı. 18 ayrı adrese eş zamanlı yapılan dron destekli operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet el bombası, 1 adet hafif makinalı tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi.

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