İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta silahlı gasp yapan 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bir kişiye silahlı gasp yapıp yaraladıktan sonra kaçan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta bir kişiye silahlı gasp yapıp yaraladıktan sonra kaçan 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 kişi, S.E.(24) isimli yabancı uyruklu bir kişinin cüzdanı ve telefonunu silahlı gasp ederek olay yerinden kaçtı. S.E, durumu jandarma ekiplerine bildirdikten sonra araştırma başlatıldı.


Jandarma timlerince yapılan araştırmada gasp yaptığı belirlenen B.T. (23) E.K.(24) E.B.(24) yakalanarak gözaltına alındı.


Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.T. (23) ile E.K.(24) tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, E.B.(24) isimli şahıs serbest bırakılmıştır.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.