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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.


Alınan bilgiye göre, sabah 05.30'da aralarında husumet olduğu iddia edilen Sedat Kaya (27) ile E.A. (31) araç içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. tabancayla Sedat Kaya'ya ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Kaya'nın cansız bedeni Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olaydan sonra kaçan E.A. ise polis ekiplerince yakalandı.

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