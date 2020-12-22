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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Akçakoyunlu Mahallesinde meydana geldi.


İddiaya göre Adem S., Mehmet K'nın evine giderek bir müddet konuşmadan sonra tartışmaya başladı. Kapı önünde çıkan tartışmada Adem S. ile Mehmet K'yı tabanca ile vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Adem S. olay sonrası kaçarken polis ekipleri çalışma başlattı.


Sol ayağından yaralanan Mehmet K'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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