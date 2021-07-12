Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasının ofisinde yaşandı. İddiaya göre, iş yeri yetkilisi Ş.C. ile A.A. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. tabancasıyla Ş.C.'ye ateş etti. Ayağından yaralanan Ş.C. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.