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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir grup genç arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta bir grup genç arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede buluşan bir grup gencin başlattığı tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında üzerindeki tüfekle 3 kişiye ateş açan M.K., olay yerinden kaçtı.


Av tüfeğinden çıkan saçmalardan yaralanan 3 genç 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan M.K, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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