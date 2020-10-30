İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı saldırıda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Olay, Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişiler, mahallede yürüyen İbrahim Ethem Biricik'e (28) pompalı tüfekle saldırıda bulundu. Saldırı sonrası, Biricik, sırt kısmından bacağına kadar saçma izleri ile yaralanırken, seken saçmalar yolda yürüyen Osman T'nin (60) kulağına isabet ederek yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Silahlı saldırıda yaralanan İbrahim Ethem Biricik'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Osman T'nin tedavisi sürüyor. Polis ekiplerinin ise olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.