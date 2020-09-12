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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi'nde meydana geldi. Ökkeş S. isimli şahıs, Vadi Mahallesi Adil Erdem Bezayıt Caddesi üzerinde bir oto yıkamanın önünde husumetlisi Serkan Y. (23) ve Enes Y. (23) gördü. Otomobille inen Ökkeş S. av tüfeğiyle Serkan Y. ve Enes Y'ye av tüfeğiyle ateş etti. O sırada yanında bulunan A.E.Ö. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ardından zeytinlik alana kaçan Ökkeş S. polis ekiplerince kısa sürede zeytin ağacı altında suç aleti av tüfeğiyle yakalandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Olay ilgili soruşturma sürüyor.

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