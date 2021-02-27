Kahramanmaraş'ta sivrisineklerin üreme alanları ilaçlanıyor

Muhtelif rögar, foseptik ve kanallarda tespit edilen sivrisinek larvaları ilaçlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte il genelinde sivrisinek üreme alanlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler sivrisinek üreme alanlarının tespiti ve larvasit uygulamaları gerçekleştiriyor. Ekipler, sivrisineklerin oluşumunun önlenmesine yönelik olarak süs ve sulama havuzları, bataklık, yapım aşamasındaki inşaatların bodrumları, foseptik, rögar, yağmur suyu kanalları ile kontrolsüz her türlü su birikintisinde larva oluşumunu engelleyici larvasit işlemi uyguluyor.