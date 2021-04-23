Kahramanmaraş'ta siyah böcek ile mücadele devam ediyor

Kahramanmaraş'ta 'Kınkanatlılar' olarak bilinen siyah böceklere yönelik ilaçlama çalışması başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ve komşu illerde görülmeye başlayan “Kınkanatlılar” böcek türü nedeniyle ilaçlamaya başladıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Halk arasında siyah böcek olarak adlandırılan 'Kınkanatlılar' takımına ait canlılara iklimin değişkenlik göstermesi, havaların aniden ısınması ve doğal floranın zenginliği gibi nedenlere bağlı olarak üremektedir. İlgili tür, şehrimizde olduğu gibi Adıyaman, Gaziantep ve Malatya gibi birçok ilde görülmekte ve yaz aylarında popülâsyonlarında artış gözlemlenmektedir. Halk sağlığı açısından herhangi bir tehdit oluşturmayan böcek popülasyonunun kontrolü 54 araç ve 110 personelle birlikte gerçekleştirilmektedir. Koordineli bir şekilde, gündüz rezidüel akşam ise uçkun mücadelesi veren ilaçlama ekiplerimiz vatandaşlarımıza rahatsızlık veren böcek türlerine karşı 7 gün 24 saat seferber olmaktadır" denildi.