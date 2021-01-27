Kahramanmaraş'ta soğuktan ağaç buz tuttu

Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerinde soğuk havada ağaçlar buz tuttu.
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde soğuk havada ağaçlar buz tuttu.
Kahramanmaraş'ta yaşayan doğa gezgini Mustafa Yaman, kentin güzelliklerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Yaman, Onikişbuat ilçesi Hartlap Mahallesi Düşüklü Dağları olarak bilinen mevki'isinde, soğuktan buzla kaplanmış bir ağaç gördü. Yaman, hava sıcaklığının eksi 10 derecelere düştüğü bölgede, soğuktan buzla kaplanmış ağacı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.