İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta soğuktan ağaç buz tuttu

Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerinde soğuk havada ağaçlar buz tuttu.

Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde soğuk havada ağaçlar buz tuttu.


Kahramanmaraş'ta yaşayan doğa gezgini Mustafa Yaman, kentin güzelliklerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.


Yaman, Onikişbuat ilçesi Hartlap Mahallesi Düşüklü Dağları olarak bilinen mevki'isinde, soğuktan buzla kaplanmış bir ağaç gördü. Yaman, hava sıcaklığının eksi 10 derecelere düştüğü bölgede, soğuktan buzla kaplanmış ağacı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.