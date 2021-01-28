Kahramanmaraş'ta sokak hayvanlarına 37 ton mama

Tarımsal ve Muhtarlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ekipler Alo 153 Çözüm Masası'na gelen ihbarları değerlendiriyor. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde aşılama, sağlık kontrolü, acil müdahale ve bakım işleminin gerçekleştirildiği sokak hayvanı sayısı 6 bin 82 oldu. Pandemi kısıtlamalarının getirdiği sokağa çıkma yasaklarında da sokak hayvanları unutulmadı. Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde besleme ünitelerine toplamda 37 ton mama bırakıldı.