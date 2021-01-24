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Kahramanmaraş'ta sokak hayvanlarına mama

Kahramanmaraş’ta kar yağışının etkili olduğu günlerde sokak hayvanları için besleme ünitelerine ve yuvalara mama bırakılıyor.

Kahramanmaraş'ta kar yağışının etkili olduğu günlerde sokak hayvanları için besleme ünitelerine ve yuvalara mama bırakılıyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü koordinesindeki ekipler kentin çeşitli yerlerinde bulunan kedi ve köpek kulübelerine mama bırakıyor.


Sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde aç kalmamaları adına ekiplerin mama bırakma işlemleri farklı zamanlarda sürdürülüyor.

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