Kahramanmaraş'ta sokak hayvanlarına şefkat eli

Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz sokak hayvanlarının her türlü bakımları yapılıyor.

Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 yıl içinde 4 bin 280 sahipsiz kedi ve köpeğin barınma merkezine getirildiğini ve bunların bir kısmının tedavi edilip barındığını, bir kısmının da insanlar tarafından sahiplenildiği belirtildi.

Açıklamada, “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimize bir yıl içerisinde 4 bin 280 sahipsiz kedi ve köpek getirilmiştir. Bu getirilenlerden 1812 tanesi ateşli silah yaralanması, yüksekten düşme, iple boğma, bıçakla kesme, trafik kazası, tecavüze uğrama, zehirlenme, darbeye maruz kalma, bakteriyel ve viral enfeksiyonlara maruz kalmış vaziyette ekiplerimiz tarafından getirilerek tedavileri gerçekleştirilmiştir. 1457 adet köpeğimizin üremesi kontrol altına alarak kısırlaştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. 593 adet kedi ve köpeğimiz vatandaşlarımız tarafından talep görerek sıcak yuvalarına kavuşturularak sahiplendirilmiştir. 2 bin 680 adet sahipsiz sessiz dostlarımıza aşılama yapılarak koruyucu tedbirler alınmış olup hayvan barınağımızda her türlü bakımı yapılmaktadır” denildi.