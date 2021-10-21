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Kahramanmaraş'ta sonbahar güzelliği

Kahramanmaraş sonbahar mevsimiyle farklı bir güzelliğe büründü.


Göksun ilçesi sonbaharda fotoğrafçılara ve doğaseverlere adeta görsel şölen sunuyor. Dökülen yapraklarla rengarenk görselliğe bürünen ilçe, dikkat çekmeye devam ediyor.


Sonbahar güzelliğini objektiflerine almaya çalıştıklarını söyleyen fotoğrafçı Mehmet Gören, “Göksun ilçesi görülmeye değer bir yer. İlçenin her mevsimi kendine göre güzel. Güz mevsiminin görsel resitalini seyretmek etmek isteyen Göksun'a gelmesi gerekir. Akıp giden dereler ve çaylar ve yolların etrafı sarıya büründü. Farklı tonlara bürünen ağaçlar, yerlere düşen yapraklarıyla ayrı bir güzellik katıyor. İnsanı kendine çekiyor” dedi.

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