Kahramanmaraş'ta sosyal tesis hizmeti

Kahramanmaraş'ta Ferhuş Mahallesi'ndeki mevcut sosyal tesis 3 milyon lira yatırımla tamamen yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde bulunan ve geçmişte çeşitli fonksiyonlarda şehre hizmet eden bina, gerçekleştirilen tadilat çalışmalarıyla baştan sona yenilendi. İç ve dış mekânıyla birlikte bir bütün olarak yenilenen yapı, modern görünüme kavuşturuldu. Tesisin dış kaplamaları restore edilirken bina içerisinde lavabolar, zemin ve tavan kaplamaları, elektrik ve ısınma tesisatları baştan sona elden geçirildi. Çevre düzenlemeleriyle birlikte toplamda 3 Milyon TL'lik yatırımla yenilenen sosyal tesis, çeşitli organizasyonlarda mahalle halkına hizmet vereceği belirtildi.

Sosyal tesisin hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Modern bir görünüme kavuşan ve daha kullanışlı hale gelen tesis, çeşitli organizasyonlarda hemşehrilerimize hizmet edecek. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.