İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta sosyal tesis yangını

Kahramanmaraş’ta bir sosyal tesiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir sosyal tesiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Onikişubat ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yer alan bir sosyal tesiste çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın, bitişikteki ormana sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında hasar tespit çalışmaları başlatıldı.


Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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