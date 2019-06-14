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Kahramanmaraş'ta su deposu taştı, evleri su bastı

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları beraber getirdi.

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları beraber getirdi. Yağmur nedeniyle su deposunda taştı çevresindeki evleri su bastı.


Kahramanmaraş merkez başta olmak üzere tüm ilçelerinde öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına nedeniyle, Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Su deposunun patlamasına neden oldu. Patlayan su deposu nedeniyle yollar nehre döndü. Yağmur ve depodan boşalan suların sel etkisi oluşturmasıyla çevredeki ikametlerde su baskınları yaşandı.


Evini su basan mahalle sakinlerinden Arif Akçam, maddi hasarın büyük olduğunu ifade ederek, “Birden sular indi. Belediyeyi aradık. Evin içleri su dolu” dedi.



Otomobilin üzerine ağaç devrildi


Ayrıca Şazibey Mahallesi Odun Ambarı üzerinde Yusuf Tıraş yönetimindeki 01 KG 960 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken şiddetli rüzgar nedeniyle refüjde bulunan ağaç üzerine devrildi. Maddi hasar oluşurken, belediye ekipleri tarafından devrilen ağaç devrildiği yerden kaldırıldı.


Sağanak yağış nedeniyle şehir merkezinde ise, yoğun trafik kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri sürücüleri yaşanabilecek kazalara karşı ana arterlerde ve kavşaklarda önlem aldı.

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