Kahramanmaraş'ta su sayaçlarını çalan hırsız tutuklandı

Kahramanmaraş'da apartmanlardan su sayacı çalan hırsız tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Egemenlik Mahallesi'nde bir apartmandan su sayaçları çalan hırsızı takibe aldı. Polis ekipleri, 4 adet su sayacı çaldığını tespit ettiği Kasım S'yi yakaladı. Daha önce hırsızlık suçundan kaydı olan şüpheli, hırsızlık yaptığını ve su sayaçlarını 60 liraya sattığını itiraf etti. Su sayaçlarını satın aldığı tespit edilen hurdacıya da adli işlem yapıldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.