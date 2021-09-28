Kahramanmaraş'ta sucuk ve bastık telaşı

Kahramanmaraş'ta kış mevsiminde tüketilmek için hazırlanan bastık ve sucuk yapımına başlandı.

Genellikle kentin kırsal kesimlerindeki mahallelerde yetiştirilen üzüm, bağ bozumu sonrası vatandaşların çalışmalarının ardından farklı tatlara ulaşıyor.

Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi'nde yaşayan yöre halkı önce büyük kazanlarda ezdiği üzümden elde edilen suyu dev kazanlarda kaynatarak şıra haline getiriyor. Belirli bir kaynama seviyesinin ardından yoğunluğa ulaşan şıra, beyaz bezlere ince ince serilerek bastık haline dönüştürülüyor.

Kurumaya bırakılan bezlerden ayrılan bastıklar kış mevsiminde tüketilmek üzere stoklanıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Mahallesi'nde ise kışın vazgeçilmez tatlarından olan pekmez ve un sucuğu hazırlanılıyor. Kazanlarda pişirilen pekmez, ipe dizili cevizin karışımıyla cevizli sucuğa dönüşüyor.

Sucuğun kilosu 60 liradan, bastık ise 30 liradan satılıyor.