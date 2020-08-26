İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm

Kahramanmaraş’ta evinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ta evinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki kadın ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Nermin Coşkun'dan (50) yakınları yaklaşık 1 haftadır haber alamayınca yaşadığı eve gitti. Yakınları tarafından çilingir yardımıyla evin kapısı açıldıktan sonra kadının evde hareketsiz halde yattığını gördü. Sağlık ekiplerince kontrol edilen Coşkun'un hayatını kaybettiği ve kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.