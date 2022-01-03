İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta Suriye'ye 5 tır insani yardım

Kahramanmaraş’ta hazırlanan 5 insani yardım tırı, Suriye’nin İdlib ve Azez kentlerine uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta hazırlanan 5 insani yardım tırı, Suriye'nin İdlib ve Azez kentlerine uğurlandı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi organizesinde düzenlenen yardım kampanyasına Hayrat Yardım Vakfı, İsar Yardım ve Genç Ufuk Derneği katkı sağladı.


Toplanan insani yardım tırlarında yatak, battaniye, un ve gıda maddeleri yer alırken, Kahramanmaraş Fuar Alanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.


Tören sonrası yola çıkan tırlar Suriye'nin İdlib ve Azez kentlerindeki kamplarda yaşam mücadelesi veren mazlumlara ulaştırılacak.

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