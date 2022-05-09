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Kahramanmaraş'ta sürüler yaylalara çıkmaya başladı

Kahramanmaraş’ta baharın gelmesi ile birlikte sürüler yaylalara çıkmaya başladı.

Kahramanmaraş'ta baharın gelmesi ile birlikte sürüler yaylalara çıkmaya başladı.


Afşin ilçesinde yüksek kesimlerde karların erimesinin ardından küçükbaş hayvanlar yaylalara çıktı. Çoban Haşim Meşe, “Karların erimesinden sonra ilkbahar aylarında küçükbaş hayvanlarımızı yaylalara çıkarıyoruz. Mayıs ayının ilk günlerinde yaylaya göç için harekete geçeriz. Yüksek rakımlı yaylalarda zor şartlar altında sürülerimizi yayarız. Süt ürünlerini yaparız. Kışa doğru tekrar yayladan ayrılırız” dedi.

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