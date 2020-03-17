Kahramanmaraş'ta taksiler dezenfekte ediliyor

Kahramanmaraş'ta ticari taksiler, korona virüsü önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından başlatılan çalışmayla ticari taksi ve durakları ilaçlanıyor. Korona virüsü önlemleri kapsamındaki dezenfekte işlemlerinin tüm ticari taksilere yapılacağı bildirildi.

Taksici Haydar Yeşil, “Biz önlemlerimizi alıyoruz. Hepimiz Müslümanız ve elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Bizim meslekte müşterilerle para alışverişi oluyor. Bundan dolayı biraz tehlike olabilir. Taksi ve duraklarımız bu kapsamda dezenfekte ediliyor. İlaçlama ve dezenfekte yapılınca içimiz daha rahat oluyor” diye konuştu.

Taksici Kamil Yıldız da, “Yolcularımızın sağlığı açısından bu işlem yapılıyor. Amaç, sağlıklı ve güvenli bir ortamda taşımacılık yapmak” dedi.