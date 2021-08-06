İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Pazarcık İlçesi'ndeki yol kontrol ve arama uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.


Yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet sikke, 1 adet kolye ucu ve 2 adet insan figürlü heykelcik olmak üzere toplam 5 parça tarihi eser niteliğindeki malzeme ele geçirildi.


Olayla ilgili M.K (38) gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.