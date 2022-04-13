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Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı

Kahramanmaraş’ta bir araçta yapılan aramada tarihi eser değeri taşıyan çeşitli objeler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta bir araçta yapılan aramada tarihi eser değeri taşıyan çeşitli objeler ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları duyum üzerine Türkoğlu ilçesi, Ceceli Mahallesi yol kontrol noktasında bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, 30 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, 3 adet kandil, 52 adet obje olmak üzere toplam 85 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi.


Olayla ilgili M.Ç. (52) hakkında adli işlem başlatıldı.

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