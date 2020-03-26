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Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş’ta Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 14 adet tarihi eseri satmak isteyen iki kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 14 adet tarihi eseri satmak isteyen iki kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente tarihi eser getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 adet hayvan figürlü yüzük, 1 adet kartal heykelciği, 2 adet insan figürlü metal çubuk, 3 adet metal insan figürlü heykelcik, 2 adet sikke, 1 adet deniz kızı figürlü hançer olmak üzere toplam 14 adet tarihi eser ele geçirildi.


Olayla ilgisi bulunan M.K. ile İ.S., yakalanarak gözaltına alındı.

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