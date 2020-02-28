Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen, 2 adet tanrıça heykeli, 1 adet kaya oyması büst, 1 adet metal bilezik, 2 adet göz damla haznesi, 1 adet kaya oyma obje, 2 yeşil renkli metal obje olmak üzere toplam 10 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.K., B.D. ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.