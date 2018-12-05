Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kahramanmaraş'ta polis tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda sikke, figür ve heykelcik ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir eve operasyon yaptı.

Adresteki ikamette yapılan aramada 2863 sayılı kanuna muhalefet kapsamında olduğu değerlendirilen sikke, figür, heykelcik ve mühürden oluşan 40 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ev sahibi V.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.