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Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehöyük bölgesinde F.B.(E-38) isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgilerinin elde edilmesi üzerine operasyon yaptı


Operasyonda, 47 adet sikke, 2 adet heykelcik, 2 adet haç ile 10 adet muhtelif tarihi obje ele geçirildi. Olay ile ilgili bulunan F.B hakkında yasal işlem başlatıldı.

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