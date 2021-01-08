Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 kişinin ellerindeki tarihi eser niteliğindeki eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisi üzerine Afşin ilçesinde çalışma başlattı. İlçeye bağlı Karagöz mevkiinde bir araçta yapılan aramada Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen 111 adet sikke ve Osmanlı dönemine ait 1 adet tarihi eser niteliğinde kasatura ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan İ.Y. ve G.A. hakkında işlem başlatıldı.