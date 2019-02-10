Kahramanmaraş'ta tarım arazileri sular altında kaldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle yüzlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı.

Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Türkoğlu ilçesindeki Gavur Gölü taştı.

İlçeye bağlı Beyoğlu, Şekeroba, Çobantepe ve Minehüyük mahallelerinde yaşanan su baskınlarının DSİ tarafından açılacak kanallara tahliye edilmesi durumunda mahsullerinin yüzde 50'sinin kurtulabileceğini ifade eden çiftçiler, sel sularının bazı mahallelerin içine kadar girdiğini söylediler.

Ekili arazisinin başında sel sularını tahliye etmek için çalışan çiftçi Mehmet Bayır, “Bizim buralarda yağmur yağdığı zaman sular yükseliyor. Yetkililere müracaat ettik ama sonuç alamadık. Kendi gücümüzle arazilerimizi korumaya çalışıyoruz. Yaklaşık 10 bin dönüm arazi sular altında kaldı. Çiftçi perişan. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.