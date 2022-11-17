Kahramanmaraş'ta Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Kahramanmaraş'ta Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 8'inci kez kapılarını açtı.

Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) açıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu açılı konuşmasının ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş'ımızın toplam alanının 3'te biri tarım alanı ama hakikaten belki başka bölgelere nasip olmayacak verime sahip. Özellikle bu bölgede ikiden fazla ürün alma imkanımız var” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ise, “Bizim sektörümüz güncel bir hale geldi. Bakanlık olarak biz Kahramanmaraş'a yönelik çabalarımız içinde şehrimiz ve ilçelerimizin içme suyu başlamak üzere sulama sularını karşılama gayreti içindeyiz. Başlamış projeler ve bazı projelerin de başlaması için çalışıyoruz. Bu topraklar daha da verimli bir hale gelecek ve inşallah çiftçilerimiz suyun kıymetini bilecek ve hakkını da verecekler” dedi.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise, “Vatandaşlarımız ve firmalarımız için hayırlı bir fuar olur ve kendilerini tanıtma açısından faydalı olur. Bol katılımlı bir fuar oldu” dedi.

Konuşmaların ardından protokol fuar alanına konumlandırılan stantlardaki firmaları gezdi.

17-20 Kasım tarihleri arasında açık olacak fuarda; tarım makinaları ve teknolojilerinden, hayvancılık teknolojileri ve süt endüstrisi ve tohumculuk, örtü altı ve modern meyveciliğe, fide ve sera teknolojilerinden, sulama sistemlerine, gübreden zirai ilaca, projelendirme ve ambalajlamaya kadar ürünler sergileniyor.