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Kahramanmaraş'ta tartışma kanlı bitti

Kahramanmaraş’ta iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi av tüfeğiyle yaralandı.


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Abdal Halil Ağa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih E. ile Gökhan D. arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonrasında Fatih E. yanında bulunan av tüfeğiyle Gökhan D.'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Gökhan D., hastaneye kaldırılırken, olay sonrası kaçan Fatih E.' de polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.


Hastaneye kaldırılan Gökhan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Fatih E. emniyete götürüldü. Gökhan D.'nin yaralandığı duyan yakınlarıysa olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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