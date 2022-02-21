Türkiye Cumhuriyeti ve Tayvan Devleti arasında yapılan dostluk anlaşmaları çerçevesinde Kahramanmaraş'ta Tayvan Dostluk Hatıra Ormanı kuruldu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “Tayvan Dostluk Hatıra Ormanı projesi kapsamında 30 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Projenin gerçekleşmesini sağlayan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Tayvan Büyükelçisi Volkan Chih-Yang Huang'da, "Kuşkusuz başta Türkiye olmak üzere bugün dünyada yaşanan orman yangınlarının ana sebebi ikilim değişikliği ve küresel ısınmadır. Bilindiği gibi, aşırı iklim olayları ve iklim değişikliğinden dolayı dünyamız giderek daha ciddi zorluklarla karşı karşıya gelmektedir. Hiçbir ülke küresel iklim krizini tek başına çözemez. Bugün beraber şahit olduğumuz bu proje, sürdürülebilir bir geleceğe yönelik Tayvan ve Türkiye iş birliğinin ve nesilden nesile dostluğunun bir göstergesi oldu” ifadelerini kullandı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise, ”Ülkemizde yapılan başarılı ağaçlandırma çalışmaları sayesinde son 18 yılda 5 milyar 400 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Kahramanmaraş'ta 2021-2022 yıllarında yaklaşık 3 milyon fidan dikildi. Bu sayının yıl sonuna kadar 5 milyon fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Ülkemizin ağaçlandırılmasına katkılarından dolayı Tayvan Hükümetine ve yetkililerine teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Seyrantepe Mahallesinde oluşturulan Tayvan Dostluk Hatıra Ormanında fidanlar toprakla buluşturuldu.