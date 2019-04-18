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Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş’ta yüzde 5 komisyonla tefecilik yapan bir iş yerine yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta yüzde 5 komisyonla tefecilik yapan bir iş yerine yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, İsmet Paşa Mahallesi Egemenlik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve yüzde 5 komisyonla tefecilik yapan bir iş yerine yapılan operasyonda, başka şirketlere ait 3 adet pos cihazı, toplamda 3 bin 445 TL para, başka şahıslara ait 78 adet kredi kartı ele geçirildiği öğrenildi. Operasyonda iş yeri sahibi ve çalışan olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı.

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