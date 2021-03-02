Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Kahramanarmaş-Adana karayolu üzerindeki fabrikanın pamuk deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok yısa itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dev pamuk balyalarının yandığı olay yerinde fabrika işçileri ise zarar görmeyen pamuk balyalarını fabrikanın dışına attı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.