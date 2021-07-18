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Kahramanmaraş'ta tenis turnuvası sona erdi

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Tenis Turnuvası yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Tenis Turnuvası yapılan final müsabakaları ile sona erdi.


115 sporcunun 9 klasmanda mücadele ettiği turnuvada birinci olanlar şöyle:


8 yaşta birinci olanlar: Emre Görkem, Ezgi Su Kara, Nevrah Yılboğa


9 yaşta birinci olanlar: Eymen Ceyhan, A. Kaan Cinkara, Atakan Kapukaya


12 yaş erkeklerde birinci olanlar:Efe Cinkara, M. Kaan Çağlar, Gökdeniz Güneş


12 yaş kızlarda birinci olanlar: Bahar Ertürk, M. Reyyan Şener, F. Yaren Gönlü


14 yaşta birinci olanlar: A. Taha Nohutlu, Yasin Ağır, Taha Emin Debgici


16 yaşta birinci olanlar: İbrahim Ağır, Kerem Tanrıverdi, Murat kurt


Artı 17 yaş erkeklerde birinci olanlar: Emre Demirbağ, Gökhan Çınarlıdere, Reşit Şepşul


Artı 17 yaş kızlarda birinci olanlar: Sefanur Yiğit, Melike Tepebaşılı, Nida Çiftçioğlu


Artı 45 yaşta birinci olanlar: Mehmet Toraman, Kemal Canlı, Halil Sütyemez.

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