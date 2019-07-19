Kahramanmaraş'ta termik santral eylemi

Kahramanmaraş'ta, Elbistan A Termik Santrali'nin hemen yanı başında bulunan mahalle sakinleri, ‘zehir solumak istemiyoruz' diyerek, santrale filtre takılmasını ya da mahallelerinin taşınması için yürüyüş düzenledi.

Kurulduğu günden bugüne kadar baca gazı filtre sistemi olmadan çalışan ve bir süre önce de özel sektöre devredilen Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin bacalarından atmosfere yayılan kül ve diğer gazlar nedeniyle bölgedeki hemen her evden bir kanser hastası olduğunu ileri süren Çoğulhan, Alemdar, Çomudüz mahalle sakinleri, tesisin daha çevreci bir yapıya büründürülmesi ya da mahallelerinin taşınması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Ellerindeki pankartlar ve Türk bayrağı ile Çoğulhan Mahallesi'nden santral önüne kadar yürüyen mahalle sakinleri, burada bir basın açıklaması yaptı. Birçok mahalle muhtarının da katıldığı yürüyüşte, “Zehirden ölmek istemiyoruz. Kanserden ölmek istemiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz” şeklinde sloganlar atıldı.

Yürüyüşe katılanlar ve bölge sakinleri adına açıklama yapan Alemdar Mahallesi sakinlerinden Enver Aslan, “Bu santralden zarar gören tüm insanlar adına konuşuyorum. Bizler, tarlalarımızı ekonomiye katkı sağlasın diye istimlak edilmesine razı olduk. Canımızı, malımızı bu topraklar için feda ettik. Bugün ise bu topraklar üzerinde başımıza kül ve asit yağarak yaşamak zorunda kalıyoruz. Bizler, insanca ve insan gibi yaşamak istiyoruz. Biz, hakkımızı arıyoruz. Çoğulhan, Alemdar kasaba idi, mahalle oldu. Alemdar, 500 haneden 80 haneye düştü. Çünkü insanlar artık burada yaşamak istemiyor. Çünkü başlarına asit yağıyor, kül yağıyor” dedi.

Aslan, şöyle devam etti:

“Burada yaşayan insanlar kanserden ölüyorlar. Her evden bir kanserli cenaze çıkmış durumda. Yetkililer, feryadımızı duysun. Bizler evlerimizde yaşamak istiyoruz. Ya bu santrali insanca yaşayacak şekilde dizayn edersiniz ya da bizim evlerimizi, tarlalarımızı istimlak ederek bize yeni bir yaşam alanı tahsis edersiniz. Tüm milletvekillerimize sesleniyoruz. Sesimizi duysunlar.”

Çoğulhan Mahalle Muhtarı Kadir Sönmez ve Alemdar Mahalle Muhtarı Mesut Kılıç da, santralden yayılan külle boğulmak istemediklerini vurgulayarak çözüm noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istediler.