Kahramanmaraş'ta terör örgütüne ait depo bulundu

Kahramanmaraş’ta bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait depo bulundu.
Kahramanmaraş'ta bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait depo bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenledi.
Kahramanmaraş Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Kurt operasyonunun icrası esnasında terör örgütü PKK mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo içerisinde çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.