İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta teröristlere ait gıda deposu imha edildi

Kahramanmaraş’ta bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı gıda deposu imha edildi.

Kahramanmaraş'ta bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı gıda deposu imha edildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ilçesinde terör örgütüne yönelik ‘Şehit Jandarma Er Hüseyin Karagöz' isimli operasyon düzenledi. Engizekler kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo içerisinde mutfak tüpü, piknik tüpü, çay, un, sıvı yağ, kuru fasulye, toz şeker, makarna ve zeytin ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler imha edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.