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Kahramanmaraş'ta tesisat hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta farklı yerlerden kalorifer tesisatı fittings malzemesi çaldığı tespit edilen ve polis ekiplerince yakalanan bir kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta farklı yerlerden kalorifer tesisatı fittings malzemesi çaldığı tespit edilen ve polis ekiplerince yakalanan bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'nde bir sitenin deposunun kapısı zorlanarak açılmak suretiyle otomobil jantlarının çalınması, Vadi Mahallesi'ndeki bir doğalgaz firmasının kapısının zorlanarak açılmak suretiyle doğalgaz vanası, musluğu ve bataryasının çalınması, bir vatandaşa ait hiltinin çalınması ve Gedemenli Mahallesi'nde bir inşaat firmasından bir miktar lavabo musluğu ve kalorifer kollektörü çalınması olayının şüphelisi Ahmet K. (28) tespit edilerek yakalandı. Yakalanan Ahmet K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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