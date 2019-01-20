Kahramanmaraş'ta tilki dondu

Kahramanmaraş'ta soğuk hava nedeniyle beslenmek için doğal yaşam alanını terk eden tilki, vatandaşlar tarafından yolda donmuş olarak bulundu.

Van'ın Çaldırılan ilçesinde geçtiğimiz günlerde beslenmek için kent merkezlerine yönelen tilki, ayakta donmuş vaziyette bulunmuştu.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde -18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı yüzünden vatandaşlar yolda donmuş tilki buldu.

Beslenmek için ilçe merkezine yöneldiği tahmin edilen tilkiyi bulan Mehmet Solmaz, durumu yetkililere bildirerek, dağlık alanda yaşayan yabani hayvanlar içim yem bırakılmasını istedi.