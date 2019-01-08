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Kahramanmaraş'ta tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 3'ü ağır 15 yaralı (2)

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde tır ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü ve 14 öğrenci yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde tır ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü ve 14 öğrenci yaralandı.


Kaza, Nurhak-Gölbaşı karayolunun ilçeye bağlı Kullar Mahallesi kesiminde meydana geldi. İlçe merkezinden Kullar Mahallesi'ne öğrenci taşıyan Mehmet Deveci idaresindeki 46 K 3125 plakalı öğrenci servisi ile Selim Metin'in kullandığı 44 BK 326 tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, Elbistan ve Afşin ilçelerinden de çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.


Kazada, servis sürücüsü Deveci ile 2'si ağır olmak üzere 14 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerden Zeynep Nur Çöplü, Esra İspir ve Hatice Kartal, 112 Acil Servis ekiplerince getirildikleri Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan diğer öğrenciler ise Nurhak Devlet Hastanesi'nde tedavi altında tutuluyor.


Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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